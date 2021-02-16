Промпредприятия Кировской области проявляют интерес к азербайджанскому рынку

БАКУ /Trend/ - 18 февраля Торговое представительство России в Азербайджане совместно с министерством промышленной политики Кировской области в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт» проведут вебинар по экспорту в Азербайджан.

Об этом сообщает Trend во вторник со ссылкой на Торговое представительство России в Азербайджане.

"В ходе вебинара сотрудники Торгового представительства России в Азербайджане и представительства Российского экспортного центра в Азербайджане, объединенные в Группу поддержки экспорта, расскажут о перспективах взаимодействия промышленных предприятий Кировской области с партнёрами в Азербайджане", - говорится в информации представительства.

Сообщается, что предприятия области получат актуальную информацию о возможностях сотрудничества с Азербайджаном, перспективных направлениях для наращивания экспорта.

В вебинаре планируется участие следующих компаний: «Литон» (упаковка для молочной продукции), «Вахруши-Литобувь» (спецобувь и спецодежда), «Весна» (игрушки и развивающие игры), «Орбита» (косметическая продукция и зубная паста), «МИТО» (защита фторопластом технологического оборудования), «ДимАл» (грузоподъемные электромагниты и грейферы), «Авитек» (кресла машиниста, ручные лебедки, аварийно-спасательные установки).

Отметим, что за 12 месяцев 2020 года показатель в обрабатывающей отрасли Кировской области составил 100,6 процента. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам обрабатывающих производств с января по декабрь 2020 года показал положительную динамику: 105,7 процента к уровню аналогичного периода 2019 года.

По мнению торгпреда России в Азербайджане Руслана Мирсаяпова, активизация сотрудничества с Азербайджаном позволит предприятиям Кировской области нарастить объемы отгрузки и увеличить прибыль, диверсифицировать каналы поставок произведенной продукции.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @Fidan_Babaeva