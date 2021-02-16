В ряде районов Туркменистана отведены земли под посев ячменя
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Завершился онлайн-конкурс художественного чтения «Родина — хорошая», организованный Бакинской высшей школой нефти (ФОТО)
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Игорь Коротченко о войне в Карабахе, роли Ильхама Алиева в истории и армянской истерике - интервью Trend TV (ВИДЕО)
Изгнанные из своих домов во время Первой Карабахской войны азербайджанцы надеются вернуться домой - Wall Street Journal
Обновленные данные Fitch - отличный индикатор, отражающий устойчивость нашей стратегии - премьер Грузии
Национальная политика Азербайджана в области вакцинации основана на рекомендациях ВОЗ – глава представительства