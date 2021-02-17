Налоговая политика должна носить стимулирующий характер для бизнеса - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Налоговая политика, направленная на стратегические цели в экономике Азербайджана, должна носить стимулирующий характер для бизнеса.

Как сообщает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, это предусматривает борьбу с теневой экономикой и продолжение поддержки справедливой конкурентной среды. Фискальные результаты 2020 года показывают, что эти меры были успешными, пишет министр.

Ранее Микаил Джаббаров отметил значительно возросшую роль налоговой системы в экономическом регулировании в Азербайджане. Государственная налоговая служба при министерстве экономики, помимо выполнения своих фискальных обязанностей, активно участвует в формировании конкурентной бизнес-среды и является надежным партнером добросовестных налогоплательщиков.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni