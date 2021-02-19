Молдова возобновила почтовое сообщение с Туркменистаном
БАКУ /Trend/ - Предприятие «Почта Молдовы» возобновило приём международных почтовых отправлений в Туркменистан, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».
Отправка почты из Молдовы будет осуществляться в зависимости от расписания воздушных, наземных и морских рейсов принимающей страны.
Кроме того, возобновляется приём почтовых отправлений и в ряд других стран, среди которых Саудовская Аравия, Кувейт, Непал, Судан и Шри-Ланка.
Как отмечается, на сегодня «Почта Молдовы» возобновила почтовый трафик с 95 государствами мира.
Напомним, что «Туркменпочта» с января возобновила почтовое сообщение с 47 странами мира.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)
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