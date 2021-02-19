Турецкие компании уже участвуют в процессе создания инфраструктуры на освобожденных территориях Азербайджана – Минэкономики

БАКУ /Trend/ - Сотрудничество с Турцией важно в плане реализации такого национального приоритета, как Великое возвращение на освобожденные от армянской оккупации территории.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом в своем аккаунте в Twitter написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По словам министра, компании братской Турции уже участвуют в процессе создания инфраструктуры на этих территориях.

Наряду с этим Микаил Джаббаров ранее отмечал, что укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Турцией происходит на постоянной основе, что очень эффективно влияет на развитие двусторонних экономических связей между братскими странами.

Кроме того, министр экономики ранее заявлял, что новая геополитическая реальность, глобальные планы восстановления в Карабахе и открытие транспортных связей в регионе будут способствовать развитию и росту занятости в Азербайджане. Возрождение Карабаха укрепит стабильность на Кавказе и усилит роль Азербайджана как регионального центра.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

Twitter:@jafarov_zeyni