Испанская компания COBRA развивает несколько проектов в Грузии

БАКУ / Trend / - Испанская компания COBRA разработала несколько проектов в Грузии.

Об этом Trend сообщили в МИД Испании.

"Эти проекты включают строительные работы, связанные с водохранилищем и сетями водоснабжения и канализации Тбилиси; расширением линии метро, инфраструктурой водоснабжения Тбилиси в Анаклии, Кутаиси и Поти, включают электрические и механические установки в Батуми; электрическую и механическую башни с буквенным обозначением", - отметили в ведомстве.

Согласно источнику, есть и другие испанские компании, желающие вести бизнес и способствовать экономическому росту в Грузии.

"С европейской стороны в настоящее время изучается возможность создания официальной Европейской торговой палаты в Грузии. Этот проект нас интересует", - отметили в министерстве.

Испания поддерживает дипломатические отношения с Грузией с 1992 года. В настоящее время отношения Испании с Грузией отмечены членством Испании в Европейском Союзе.

У Грузии есть дипломатическое представительство в Мадриде с 2005 года, но у Испании нет постоянного посольства в Тбилиси, между тем посольство Испании в Анкаре имеет несколько аккредитаций.

(Автор: Тамилла Мамедова Редактор: Наталья Кочнева)