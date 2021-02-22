В Азербайджане открылось новое производство по изготовлению мебели

БАКУ /Trend/ - Благоприятный бизнес и инвестиционный климат в Азербайджане наряду с другими отраслями создают широкие возможности для развития мебельной промышленности, открываются новые предприятия по производству мебели.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

По данным ведомства, одним из таких предприятий является фабрика по производству мебели частной фирмы Saloğlu в Газахском районе. На предприятии, которое будет производить 30 тысяч комплектов мебели в год, будет создано 400 новых рабочих мест.

Министерство экономики выдало документ о поощрении инвестиций предприятию с общей инвестиционной стоимостью 76,1 миллионов манатов. Кроме того, Фонд развития предпринимательства предоставил фабрике льготный кредит в размере 10 миллионов манатов.

Предприятие по производству мебели планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале текущего года.

(Автор: Фидан Бабаева Редактор: Наталья Кочнева)