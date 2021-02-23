EFSE намерен углубить сотрудничество с финансовыми учреждениями Грузии

БАКУ / Trend / - Европейский фонд для Юго-Восточной Европы (EFSE) продолжит инвестировать в способность финансовой инфраструктуры Грузии предоставлять предпринимателям и семьям ресурсы, необходимые для процветания, сообщили Trend в EFSE.

"В этой связи Фонд намерен еще больше углубить свое взаимодействие с финансовыми учреждениями и приветствовать новых членов-партнеров в семье EFSE в 2021 году, особенно микрофинансовые организации и лизинговые компании, стремясь добиться более сильного охвата и воздействия на развитие. Инвестиционная деятельность фонда будет дополняться нефинансовой поддержкой Фонда развития EFSE, который наращивает потенциал, способствует обмену знаниями и поддерживает экосистему, позволяющую предпринимателям расти", - говорят в EFSE.

Согласно источнику, такая экосистема включает системные факторы, способствующие развитию бизнеса, такие как культура предпринимательства, нормативно-правовая база, которая отдает приоритет доступу к финансам, и обмен знаниями, поощряющий инклюзивную и ответственную практику.

"В 2021 году, например, мы намерены продвинуть нашу кампанию Power of Local Currency с виртуальным мероприятием, посвященным Грузии. В мероприятии соберутся ключевые игроки из промышленности, финансов и правительства, чтобы обсудить, как повысить осведомленность о преимуществах финансирование в местной валюте и стимулирование его использования", - сказал источник.

"Еще один проект, которого мы с нетерпением ждем, - это наше ежегодное сотрудничество с TBC Bank в рамках престижного национального конкурса TBC Awards, который демонстрирует выдающиеся грузинские предприятия. Это ежегодное мероприятие предусматривает не только прямую финансовую и нефинансовую поддержку микро- и малых предприятий, оно также обеспечивает наглядность, взаимодействие и ролевые модели, чтобы укрепить культуру предпринимательства в стране", - говорит в EFSE.

Согласно источнику, столь же важным является стратегическое партнерство с Bank of Georgia, которое превращается в масштабную академию электронного бизнеса, цель которой - расширить возможности предпринимателей для успешного развития своего бизнеса, несмотря на трудности.

"Поддержка инновационных финансовых технологий также останется приоритетом в повестке дня EFSE с рядом запланированных эффективных проектов, в том числе с нашим давним партнером Crystal, а также с Банковской ассоциацией и Национальным банком Грузии", - сказали в Фонде.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Наталья Кочнева)