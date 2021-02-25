Турция активно закупает различную продукцию на бирже Туркменистана
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Туркменистан готовится к проведению транспортной конференции для развивающихся стран, не имеющих выхода к морю
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии предоставления семьям шехидов и инвалидам войны квартир в жилом комплексе в бакинском поселке Рамана (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии после капремонта Шаганского реабилитационного пансионата (ФОТО)
Президент Ильхам Алиев: Азербайджано-турецкие отношения в настоящее время находятся на самом высоком уровне
Задержаны лица, намеревавшиеся попасть на освобожденные территории в обход постов - МВД Азербайджана (ФОТО)
Бакинская высшая школа нефти и Стокгольмский университет начинают обучение специалистов в области кибербезопасности
Ходжалинский геноцид является самым тяжелым преступлением прошлого столетия - председатель парламента Турции
"Сказ о сгоревшем доме" - Сумгайытский театр представит спектакль, посвященный Ходжалинскому геноциду (ВИДЕО)
Cуд Москвы приговорил семерых приезжих из Армении к двум годам колонии за нападение на азербайджанской ресторан
Азербайджан приветствует участие иностранных компаний в реализации «умных» проектов на освобожденных территориях