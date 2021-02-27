Банковский сектор Казахстана столкнулся с давлением глобального замедления экономики

БАКУ /Trend/ - В условиях глобальной пандемии и вызванного ею глобального замедления экономики банковский сектор Казахстана, как и многие другие, столкнулся с давлением, несомненно оказавшим влияние на его развитие, сообщили Trend в Национальном банке Казахстана.

Как отметили в банке, в 2020 году наблюдался активный переход банков на цифровой формат обслуживания и усиление рынком возможностей онлайн-сервисов.

"Реализация удаленного обслуживания клиентов и предоставление банковских услуг через дистанционные каналы стали одной из первостепенных задач для финансового сектора. Текущая ситуация способствует росту электронной торговли, безналичных расчетов и популяризации инновационных способов получения услуг", - сказали в банке.

В 2020 году в банковском секторе наблюдался ориентир на усиление функциональных возможностей дистанционного банкинга.

"К примеру, по итогам года, доля онлайн-операций в структуре безналичных транзакций населения составляет 81 процент, увеличившись с 2019 года на 10 процентов (в 2019 году доля онлайн операций составляла 71 процент)", - сказали в банке.

В целом, отметили в банке, в 2020 году населением было проведено 2,9 миллиона безналичных операций на сумму 35,3 триллионов тенге (84,4 миллиарда долларов), что превышает показатели итогов 2019 года более чем в два раза. Таким образом, на рынке сохраняется положительная динамика роста безналичного расчета", - отметили в Национальном банке.

Национальным Банком в целях ускорения перехода рынка на удаленное обслуживание клиентов в апреле текущего года в тестовом режиме был запущен сервис удаленной идентификации банковских клиентов, подчеркнули в банке.

"Ввод в промышленную эксплуатацию сервиса состоялся 1 октября 2020 года. По итогам года количество участников составило 13 банков. Всего с использованием данного сервиса было обработано более 3,7 миллионов банковских услуг", - отметили в Национальном банке Казахстана.

(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)