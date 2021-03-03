Наибольшая доля ненефтяного экспорта Азербайджана с начала 2021 г. пришлась на фрукты и овощи
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Наша страна придает значение трехстороннему формату Азербайджан-Грузия-Турция - министр иностранных дел Турции
Возможная смена власти в Армении не сможет оказать влияние на договоренность от 10 ноября - политолог
Для парламентариев ряда стран их предвзятая позиция превыше усилий по обеспечению мира в регионе - МИД Азербайджана
Задержаны лица, пытавшиеся попасть в освобожденные села в обход контрольных постов - МВД Азербайджана
Решения MasterCard позволят производить банковские операции в Азербайджане, не посещая отделения банков
На экзамене по приему на госслужбу женщины продемонстрировали наилучшие результаты – ГЭЦ Азербайджана