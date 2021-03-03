Снимаются ограничения на ввоз в Россию яблок и томатов для еще ряда азербайджанских предприятий

БАКУ /Trend/ - Россельхознадзор с 3 марта 2021 года разрешает ввоз в Россию яблок с восьми азербайджанских предприятий и томатов, производимых 19 компаниями.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на Россельхознадзор.

Согласно информации, это решение принято под гарантии Агентства пищевой безопасности Азербайджана, а также по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, выбранных к ходе совместных видеоинспекций.

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части предприятий.

(Автор: Фидан Бабаева)

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