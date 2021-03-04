В Баку будет сдан в эксплуатацию новый завод

БАКУ /Trend/ - Благоприятный деловой и инвестиционный климат в Азербайджане создает широкие возможности для развития строительного сектора наряду с другими отраслями промышленности.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Министерство экономики Азербайджана, многие строительные материалы, которые раньше импортировались из-за рубежа, сейчас производятся на отечественных предприятиях, и тем самым увеличивается их экспортный потенциал.

Согласно заявлению ведомства, одним из таких предприятий является завод по производству изделий из гипса, построенный в Гарадагском районе Баку. В данный момент на заводе ведутся окончательные отделочные работы.

На заводе, способном производить 8 млн кв. метров гипсовых изделий в год, будет создано 100 рабочих мест.

Министерство экономики выдало документ о поощрении инвестиций в проект, общая инвестиционная стоимость которого составляет 23 миллиона манатов.

Отметим, что завод планируется ввести в эксплуатацию в ближайшее время.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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