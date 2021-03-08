"Азербайджанская промышленная корпорация" увеличивает экспортный потенциал

БАКУ /Trend/ - ОАО "Азербайджанская промышленная корпорация" в текущем году планирует добиться увеличения экспортного потенциала и превращения ненефтяного сектора в основное направление развития экономики.

Об этом сказал Trend в четверг заместитель директора Департамента стратегического развития и коммерции "Азербайджанской промышленной корпорации" (АПК) Рустам Акбарли.

По его словам, для достижения поставленных целей с учетом обозначенных приоритетов, планируется производство конкурентоспособной продукции.

"Основными факторами реализации этих приоритетов являются подготовка кадров, приведение их в соответствие с международными стандартами и требованиями рынка труда. Именно благодаря этим шагам будет возможно дальнейшее укрепление существующих каналов сбыта, выход на новые рынки, применение диверсифицированных стратегий", – добавил представитель АПК.

"В настоящее время корпорация ведет серьезную работу в направлении развития существующих предприятий и повышения качества и ассортимента выпускаемой продукции. Согласно утвержденных распоряжением Президента Азербайджана от 2 февраля 2021 года Национальных приоритетов по социально-экономическому развитию "Азербайджан 2030", устойчиво растущая конкурентоспособная экономика и человеческий капитал в числе приоритетов, которые должны быть реализованы в следующем десятилетии", – подытожил Акбарли.

Отметим, что 26 декабря 2017 года Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал Указ о создании Открытого акционерного общества "Азербайджанская промышленная корпорация", акции которого принадлежат государству.

Целью подписания Указа является повышение эффективности управления государственным имуществом в связи с применением Указа Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении стратегических дорожных карт по национальной экономике и основным секторам экономики", формирование системы отчетности и контроля, основанной на принципах корпоративного управления, достижение налаживания выгодных кооперационных связей между принадлежащими государству предприятиями и повышение производственного потенциала по звеньям стоимостной цепочки.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)