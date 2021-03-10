БАКУ /Trend/ - Казахстан приветствует решение Туркменистана стать наблюдателем в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА).

Как сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство иностранных дел Казахстана, об этом было сказано в ходе встречи заместителя премьер-министра – министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди с послом Туркменистана в Казахстане Батыром Реджеповым.

Сообщается, что в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также график предстоящих совместных мероприятий.

Помимо этого, рассмотрены пути дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках региональных и международных организаций.

Отметим, что Туркменистан и Казахстан являются стратегическими партнёрами.

Ашхабад и Нур-Султан регулярно обсуждают вопросы партнерства в газовой сфере и разработке трансграничных месторождений полезных ископаемых.

Напомним, что Казахстан задействован в крупном проекте по доставке в Китай центральноазиатского газа. China National Petroleum Corporation (CNPC) получает туркменское топливо с 2009 года через территории Узбекистана и Казахстана.

В декабре 2014 года был завершен проект по строительству транснациональной железнодорожной магистрали Казахстан-Туркменистан-Иран. По этому торговому пути грузы могут переправляться в страны Персидского залива, регион Индийского океана и Европу.

Данный проект был реализован при финансовой поддержке Азиатского банка развития и Исламского банка развития на основании подписанного Туркменистаном, Ираном и Казахстаном в 2007 году соглашения.

Как ранее сообщили Trend в министерстве иностранных дел Казахстана, новым проектом в сфере транспортно-логистического сотрудничества между Казахстаном и Туркменистаном является строительство туркменской стороной автомобильной дороги до границы с Казахстаном и моста через залив Гарабогазгол.

Реализация этого проекта позволит увеличить товарооборот, объем грузовых и пассажирских перевозок.

«Этот проект станет еще одним ярким символом дружбы между двумя странами», - сказали в министерстве.

(Автор: Джейла Алиева)

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