Израильские компании проявляют большой интерес к ряду сфер в Азербайджане (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Состоялось ежегодное заседание израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, выступая на мероприятии с участием представителей бизнеса, президент израильско-азербайджанской торгово-промышленной палаты Алекс Каплун рассказал о деятельности палаты в прошлом году, мерах, направленных на развитие связей между Израилем и Азербайджаном в торговой и гуманитарной сферах, а также поделился планами на 2021 год.

Выступивший на мероприятии сопредседатель совместной комиссии между правительствами Азербайджана и Израиля, министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров высоко оценил деятельность Палаты. Было отмечено, что израильско-азербайджанская торгово-промышленная палата является важной платформой для развития экономических связей между двумя странами, а также для содействия государственно-частному деловому диалогу. Подчеркнув активную деятельность этой структуры за последние два года, министр отметил, что она выдвинула ряд инициатив, направленных на углубление связей между бизнес-кругами двух стран.

Также Микаил Джаббаров поблагодарил израильскую сторону за поддержку справедливой борьбы Азербайджана в период 44-дневной войны, за гуманитарные усилия, а также приезд в Азербайджан многочисленного медицинского персонала из Израиля для оказания помощи тяжелораненым солдатам и гражданским лицам.

Было подчеркнуто, что несмотря на некоторое замедление в двусторонних торговых отношениях из-за пандемии, деятельность по укреплению взаимного сотрудничества в различных сферах экономики продолжается. Министр поделился своим мнением о сотрудничестве в процессе восстановления освобожденных от армянской оккупации территорий и направлениях экономических реформ, которые будут проводиться в постпандемический период.

На встрече также было отмечено, что израильские компании проявляют большой интерес к информационным технологиям, сельскому хозяйству, управлению водным сектором и здравоохранению в Азербайджане. Было подчеркнуто, что существует большой потенциал для сотрудничества в этих сферах и ведется активный диалог.

Как сообщается, посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик подчеркнул высокий уровень политических и экономических связей между двумя странами и отметил, что Палата вносит большой вклад в углубление сотрудничества. Затем директор департамента экономического сотрудничества со странами Азии и СНГ МИД Израиля Михаил Лотем выступил с презентацией на тему “Израильско-азербайджанские экономические отношения и новые возможности в постпандемический период”.

По итогам встречи были обсуждены вопросы развития израильско-азербайджанских торгово-экономических связей.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter:@jafarov_zeyni