Объем экспорта продукции предприятий Ярославской области в Азербайджан достигает $8 млн
БАКУ /Trend/ - По итогам 2020 года объем экспорта продукции предприятий Ярославской области в Азербайджан составил 7,85 миллиона долларов.
Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в сообщении департамента регионального развития и внешнеэкономической деятельности Ярославской области.
Как отмечается, в прошлом году из-за пандемии коронавируса объем экспорта в Азербайджан снизился на 11 процентов.
По данным департамента, предприятия Ярославской области отгружают в Азербайджан продукцию глубокой переработки нефти, а также шины, фармацевтическую продукцию, изделия из металлов и бумажную продукцию.
По словам директора департамента Галины Пенягиной, Азербайджан представляет значительный интерес для экспортно-ориентированных компаний Ярославской области.
«Российские товары достаточно популярны в Азербайджане ввиду высокого качества и конкурентной цены. Важным фактором является то, что разрешительная документация, признанная в России, практически в каждой категории товаров признается в Азербайджане. Кроме того, есть направления беспошлинной торговли», - уточнила директор департамента.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
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