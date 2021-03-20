В Азербайджане планируется рост металлургического производства

БАКУ/Trend/ - Одно из крупнейших экспортно-ориентированных предприятий Азербайджана ООО "Азералюминиум" в 2021 году планирует увеличить свою производственную мощность до 54 тысяч тонн в год, сказали Trend в компании.

По данным компании, предприятие за 2020 год произвело около 53 тысяч тонн первичного алюминия при проектной мощности в 50 тысяч тонн в год.

"ООО "Азералюминиум" имеет обширную программу расширения, которая также подразумевает расширение производственных мощностей",- отметили в ООО.

Было отмечено, что основной конечной продукцией предприятия являются алюминиевые чушки, рулоны горячего и холодного проката, которые по требованию клиента могут реализовываться в виде рулонов, листов или же лент различного размера.

Напомним, что ООО "Азералюминиум" является лидирующей компанией в области цветной металлургии Азербайджана и единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе. Основа Гянджинского алюминиевого комплекса была заложена в марте 2008 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Комплекс начал первую фазу производства первичного алюминия с годовой выпускной мощности в 50 тысяч тонн в 2011-2012 годах. Процесс тестирования выпускаемой рулонной продукции стартовал в мае 2013 года. Церемония открытия комплекса состоялась 21 января 2014 года при участии Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)

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