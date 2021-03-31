Названы уполномоченные с туркменской стороны на подписание соглашений в Москве

БАКУ /Trend/ - Распоряжением Президента Гурбангулы Бердымухамедова в целях проведения переговоров по обсуждению вопросов двустороннего сотрудничества между Туркменистаном и Российской Федерацией, встречи руководителей межправительственной туркмено-российской комиссии по экономическому сотрудничеству, а также политических консультаций между министрами иностранных дел двух стран, участия в работе очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ и подписания с представителями государственных учреждений РФ документов о сотрудничестве туркменская делегация в период с 30 марта по 2 апреля командирована в город Москву.

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Распоряжением Президента Туркменистана заместитель председателя Кабинета министров, министр иностранных дел Р.Мередов уполномочен подписать с туркменской стороны:

- «Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации по вопросам обеспечения биологической безопасности»;

- Решение Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств «О проекте посвященного 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Обращения глав государств-участников СНГ к народам стран-участниц Содружества и мировой общественности»;

- Решение Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств «О Плане мероприятий на 2021-2023 годы по реализации Стратегии развития сотрудничества стран-участниц СНГ в области физкультуры и спорта на 2021-2030 годы».

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Распоряжением Президента Туркменистана нижеуказанным руководителям даны полномочия подписать с туркменской стороны:

1) заместителю председателя Кабинета министров, председателю Высшей контрольной палаты С.Бердымухамедову – «Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Российской Федерации о содействии межрегиональному сотрудничеству»;

2) министру здравоохранения и медицинской промышленности Н.Аманнепесову – «Соглашение между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Российская Федерация) о сотрудничестве в области имплементации Международных медико-санитарных правил (2005 г.)»;

3) председателю Государственной таможенной службы М.Худайкулыеву – «Протокол между Государственной таможенной службой Туркменистана и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) об обмене документами и данными о таможенных тарифах на перемещаемые между Туркменистаном и Российской Федерацией товары»;

4) председателю Государственного комитета по статистике С.Велбегову – «Меморандум между Государственным комитетом Туркменистана по статистике и Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) об обмене статистическими данными по взаимной торговле»;

5) председателю Государственного банка внешнеэкономической деятельности Р.Джепбарову – «Соглашение о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и публичным акционерным обществом «Транскапиталбанк»»; «Меморандум о сотрудничестве между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Государственным специализированным Российским экспортно-импортным банком (акционерное общество)»;

6) ректору Туркменского сельскохозяйственного университета имени С.А.Ниязова Д.Мырадову – «Меморандум о научном сотрудничестве и подготовке специалистов-аграриев между Туркменским сельскохозяйственным университетом имени С.А.Ниязова и Производственно-научной семеноводческой ассоциацией (ассоциация «Семена», город Москва)».