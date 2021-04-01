В Азербайджане приступил к работе филиал сети центров IV промышленной революции ВЭФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Между правительством Азербайджана и Всемирным экономическим форумом (ВЭФ) подписано соглашение о создании азербайджанского филиала сети центров Четвертой промышленной революции ВЭФ.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на министерство экономики Азербайджана, документ подписали президент Всемирного экономического форума Борге Бренде и министр экономики Микаил Джаббаров.

Деятельность азербайджанского филиала, который приступил к работе первого апреля 2021 года, основывается на протоколе о намерениях, подписанном 21 января 2020 года в рамках Всемирного экономического форума в Давосе Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и главой ВЭФ Борге Бренде.

Как сообщает ведомство, подобный центр является первым на пространстве СНГ. Его функции будет выполнять созданное при министерстве экономики юридическое лицо публичного права “Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции”.

Отметим, что "Центр анализа и координации Четвертой промышленной революции" был создан Указом Президента Азербайджана от 6 января 2021 года. Основной целью центра является максимальное использование возможностей, созданных Четвертой промышленной революцией, чтобы вывести Азербайджан в число передовых стран мира в этой области. Поэтому сотрудничество с такой ведущей организацией, как сеть центров Четвертой промышленной революции, можно считать успешным стартом.

Сеть центров Четвертой промышленной революции была создана Всемирным экономическим форумом в марте 2017 года. ВЭФ пришел к выводу о необходимости совместной деятельности для адаптации к быстрым темпам развития, вызванным прогрессивными технологиями, и начал организацию подобных центров, управляемых партнерами. В настоящее время количество центров Четвертой промышленной революции достигает 13. Из них девять - это дочерние центры, три - центры, управляемые ВЭФ, а также штаб-квартира сети в Сан-Франциско.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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