IFC предоставила грузинскому Basisbank гарантийную линию по торговому финансированию

БАКУ / Trend / - В течение последних трех лет Международная финансовая корпорация (IFC) продолжала поддерживать частный сектор Грузии, в первую очередь с помощью банков, чтобы помочь расширить доступ к финансированию для малых предприятий,

Об этом сказал Trend региональный руководитель отдела финансовых организаций в Европе и Центральной Азии IFC Витторио Ди Белло.

"В рамках наших усилий в 2018 году мы вступили в партнерские отношения с грузинским Basisbank, дочерней компанией одной из крупнейших групп частных предприятий Китая Hualing Group, чтобы расширить доступ к оборотному капиталу и торговому финансированию для малых и средних предприятий (МСП) Грузии. Это позволяет им расширить свой бизнес, создать рабочие места и выйти на новые рынки", — сказал он.

"Мы предоставили ссуду в размере 10 миллионов долларов, чтобы позволить банку ссудить связанный с торговлей оборотный капитал грузинским экспортерам и импортерам. Basisbank также стал банком-эмитентом в Глобальной программе финансирования торговли (GTFP) IFC", — добавил он.

По его словам, в рамках сделки IFC предоставила банку гарантийную линию по торговому финансированию в размере 5 миллионов долларов, помогая ему облегчить торговые операции своих клиентов и стимулировать трансграничную торговлю.

Международная финансовая корпорация — это международное финансовое учреждение, которое предлагает инвестиционные, консультационные услуги и услуги по управлению активами для поощрения развития частного сектора в менее развитых странах.

(Автор: Мамедова Тамилла. Редактор: Надир Насиров)