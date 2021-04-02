Россия направила гумпомощь в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Россия направила в Туркменистан 12 тонн медицинских препаратов и средств в качестве гуманитарной помощи, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».

Сообщается, что в составе гуманитарной помощи лекарственные средства, комплекты защитной одежды, маски и медицинское оборудование.

Груз был отправлен самолётом "Ил-76" в Ашхабад.

Напомним, что ранее Туркменистан отправил в Астраханскую область гуманитарную помощь в виде товаров, произведенных в стране.

Груз включал овощи, напитки, текстиль и строительные материалы, которые были изготовлены промышленными и аграрными предприятиями Туркменистана, а также торговыми, химическими и газовыми комплексами страны. Вся эта продукция прибыла в Астраханскую область морским паромом.

Так, были отправлены 49 автофургонов общей вместимостью 1,2 тысячи тонн. Большинство товаров переданы организациям, которые оказывают социальную поддержку гражданам, пострадавшим от коронавируса, а часть груза - медицинским учреждениям.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Натаван Эфендиева)

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