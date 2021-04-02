Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт листового стекла

Бизнес 2 апреля 2021 15:00 (UTC+04:00)
Резидент Сумгайытского промпарка начал экспорт листового стекла

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Azerfloat" впервые экспортировало в Турцию, Россию и Украину листовое стекло общим объемом 90 тысяч квадратных метров.

Об этом Trend сообщает в пятницу со ссылкой на Сумгайытский химический промышленный парк.

Предприятие, общая инвестиционная стоимость которого составляет 100 миллионов евро, производит по технологии немецкой компании HORN Glass Industries цветное и прозрачное листовое стекло в широком ассортименте.

Отметим, что ЗАО "Azerfloat" зарегистрировано в качестве резидента Сумгайытского химического промышленного парка.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: Fidan_Babaeva

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