БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Турцией подписан меморандум о взаимопонимании в сфере цифровой торговли.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в публикации министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в Twitter.

Меморандум будет способствовать расширению торговых связей между Азербайджаном и Турцией в новой плоскости, торговле товарами и услугами путем применения современных средств и развитию процесса цифровизации в двух странах, отметил министр.

Напомним, что ранее в ходе 9-го заседания Совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией были подписаны протокол и план действий. Джаббаров заявил, что эти документы будут способствовать углублению экономических отношений между двумя странами и реализации новых совместных проектов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni