Словацкие инвесторы реализуют крупные инфраструктурные проекты в Грузии

БАКУ /Trend/ - Индустрия туризма и сфера недвижимости Грузии – одни из самых многообещающих секторов экономики, чему способствовал неуклонный рост числа туристов перед пандемией коронавируса.

Об этом Trend сообщили в Министерстве иностранных и европейских дел Словацкой Республики.

"Мы видим прекрасные возможности в развитии гостиничной инфраструктуры Грузии, туризма, медицинского туризма и развлечений. В настоящее время проекты реализованы в основном в строительной отрасли, которая имеет уникальный потенциал с точки зрения развития туризма", – сказали в министерстве.

По словам источника, до 2020 года количество туристов динамично увеличивалось, что поддерживало рост экономической активности как в туристической индустрии, так и в смежных отраслях.

"Мы ожидаем, что к 2024 году грузинский туризм вернется к уровню 2018/2019 годов. У словацких инвесторов есть большие планы на ближайшие годы именно в этой многообещающей отрасли, в частности такие проекты, как Smart Green City в Тбилиси или Развлекательный центр в Бакуриани", – добавил источник.

Отметим, что двусторонние отношения между Грузией и Словакией, а также сотрудничество в рамках международных организаций динамично развиваются. Правовую основу для плодотворного сотрудничества в областях экономики, обороны, культуры составляют около 10 международных договоров и ряд межведомственных соглашений.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)