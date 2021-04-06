Ведущий производитель алюминия в Азербайджане огласил планы на 2021 г.
БАКУ /Trend/ - ООО "Азералюминий", одно из крупнейших экспортоориентированных предприятий Азербайджана, в 2021 году планирует нарастить потребление алюминия на внутреннем рынке, чтобы увеличить прибавочную стоимость местных производителей, сказали Trend в компании.
По ее информации, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры с заинтересованными предприятиями.
"В 2020 году около четырех процентов продукции ООО было реализовано на внутреннем рынке. Она применялась главным образом в строительном секторе, а также в производстве сухих трансформаторов", - отметили в компании.
ООО произвело в прошлом году около 53 тысяч тонн первичного алюминия при проектной мощности в 50 тысяч тонн в год.
"Азералюминий" имеет обширную программу расширения, в том числе производственных мощностей", - сказали в ООО.
Основной продукцией предприятия являются алюминиевые чушки, рулоны горячего и холодного проката, которые по требованию клиента могут реализовываться в виде листов или лент различного размера.
ООО "Азералюминий" является лидирующей компанией в области цветной металлургии Азербайджана и единственным производителем первичного алюминия на Южном Кавказе.
(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)
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