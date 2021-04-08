Мировые цены на продовольствие растут десятый месяц подряд – ФАО
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Стало известно, сколько болельщиков смогут присутствовать на матчах Евро-2020 на Бакинском олимпийском стадионе
В бюджет Азербайджана по отчислениям государственного соцстрахования поступило более 895 млн манатов – Микаил Джаббаров
Азербайджан превращается в важный логистический центр между Европой и Азией – гендиректор Бакинского порта
В ВС Азербайджана проводятся мероприятия по повышению уровня морально-психологического состояния военнослужащих (ФОТО)
Главный терапевт Азербайджана рассказал, чем опасна передозировка антибиотиками для пациентов с COVID-19
Нужно добиться, чтобы виновники преступлений против Азербайджана ответили перед международным правосудием - представитель Гамбии в ОИС
Министры стран ОИС подготовят план действий по обеспечению устойчивого мира в Карабахе – представитель Пакистана