Разрешены поставки томатов в Россию еще 7 азербайджанским предприятиям

БАКУ /Trend/ - Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разрешила с 9 апреля 2021 года импорт в РФ томатов с семи азербайджанских предприятий.

Об этом сообщает в четверг Trend со ссылкой на российское ведомство.

По данным Россельхознадзора, решение принято по итогам карантинной фитосанитарной экспертизы образцов продукции, отобранных в ходе совместных видеоинспекций, а также под гарантии Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Разрешение на ввоз в Россию томатов получили: ООО AGRO AZ (Баку); ООО ABSHERON AGRO 2020 (Абшеронский район, поселок Хокмали); Эйвазов Талех Джалал (Сальянский район, село Кургарагашлы); ООО Кызылноур (Абшеронский район, поселок Мамедли); Салманова Гёнча Барат кызы (Баку); ООО A-K Qrup (Баку); ООО Ecofood (Баку).

Отметим, что ограничения на поставки томатов и яблок из Азербайджана были введены 10 декабря 2020 года из-за систематического выявления опасных для сельскохозяйственного производства карантинных объектов - южноамериканской томатной моли (Tuta absoluta (Povolny) и восточной плодожорки (Grapholita molesta (Busck). Затем Россельхознадзор снял запрет на импорт для части азербайджанских предприятий.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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