Состоялось 1-ое заседание азербайджано-украинской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства

БАКУ /Trend/ - Состоялось первое заседание азербайджано-украинской рабочей группы по вопросам сельского хозяйства.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минсельхоз, заместитель министра сельского хозяйства Эльчин Зейналов, являющийся сопредседателем рабочей группы с азербайджанской стороны, проинформировал участников о государственной поддержке сельского хозяйства в Азербайджане, реформах в аграрной сфере, внедрении электронной сельскохозяйственной информационной системы, электронизации аграрных услуг.

Отметив, что между Азербайджаном и Украиной существует большой потенциал для дальнейшего расширения сотрудничества в аграрной сфере, заместитель министра отметил важность проведения совместных обсуждений между соответствующими структурами обоих государств.

Сопредседатель рабочей группы с украинской стороны, заместитель министра экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка подчеркнул, что повестка первого заседания рабочей группы насыщенная, оба государства проявляют большой интерес к сотрудничеству в сфере сельского хозяйства.

На заседании рабочей группы были широко обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Украиной в сфере торговли сельхозпродукцией, инвестирования, животноводства, растениеводства и органического производства, виноделия, развития сельских районов, научно-исследовательских работ и продовольственной безопасности.

Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве по обсуждаемым вопросам и обменялись мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества. В рамках заседания были рассмотрены новые возможности партнерства в сфере сельского хозяйства, а также отмечена важность установления устойчивого диалога между структурами с целью расширения связей.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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