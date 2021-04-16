Доля Китая в экспорте Грузии приблизилась к 11%

БАКУ /Trend/ - В январе-феврале 2021 года Грузия экспортировала в Китай 26 933 тонны меди на сумму 42,5 миллиона долларов, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

В отчетный период Грузия также экспортировала в Китай 287,9 тонны вина на сумму 1,17 миллиона долларов; три тонны медицинского оборудования и приборов на 1,7 миллиона долларов; 325,7 тонны имбиря, шафрана, куркумы, тимьяна, лаврового листа, карри и других специй на 706 000 долларов.

Грузия также экспортировала в КНР 1 218 тонн драгоценных металлов и концентратов на сумму 5,2 миллиона долларов.

В отчетный период Грузия экспортировала на китайский рынок продукцию на сумму 53,8 миллиона долларов, что составляет 10,9 процента от общего грузинского экспорта.

В то же время экспорт Китая в Грузию составил 139,8 миллиона долларов (12,1 процента от общего грузинского импорта).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)