FAO работает над утверждением структуры Страновой программы с Туркменистаном
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Делая абсурдные заявления в связи с Карабахом, политические силы в Армении хотят набрать очки - азербайджанский политолог
В азербайджанской армии прошли сборы с заместителями командиров подразделений по идеологической работе (ФОТО)
Встреча спецпредставителя ЕС с Давидом Бабаяном способствует стимулированию сепаратизма - азербайджанский политический обозреватель
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Эльдара Гулиева
Процесс подключения абонентов к электрической сети в Азербайджане регулирует искусственный интеллект
Как самая известная азербайджанская песня звучит в странах мира, или Послание от Чарли Чаплина: "Передайте мой привет ее автору" (ВИДЕО)
Спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу не учится на ошибках своего предшественника - в регионе разжигаются сепаратизм и терроризм
Международный Банк Азербайджана окажет поддержку в проведении международной конференции по искусственному интеллекту
Утвержден меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству между Азербайджаном и ОИС в области статистики
Снимок, запечатлевший человеческую трагедию в Гяндже после ракетного удара Армении, признан фотографией года в Турции (ВИДЕО)
В Тертере восстанавливаются дороги, разрушенные в результате артиллерийских обстрелов вооруженных сил Армении
В моей жизни появилась пустота, которую ничем не заполнишь – Натиг Расулзаде о кончине Эльдара Гулиева
Ракетно-артиллерийские батареи ВС Азербайджана проводят тактические учения с боевыми стрельбами (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента ремонтно-восстановительных работ в Пиршаги (ФОТО/ВИДЕО)