В Азербайджане в 2021 году планируют ускорить цифровизацию аудита (ИНТЕРВЬЮ)

БАКУ /Trend/ - До конца 2021 года планируется акцентировать внимание на развитии деятельности Палаты аудиторов Азербайджана с учетом факторов, связанных с широким применением цифровых технологий.

Об этом сказал в интервью Trend председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов.

По его словам, ожидается, что ведомство в нынешнем году выполнит свои обязательства в соответствии с "Положением о Палате аудиторов Азербайджана".

"Решением Совета палаты от 26 ноября 2020 года в План действий на 2021-й включены меры по повышению прозрачности в сфере совершенствования законодательной и нормативно-методической базы аудита в Азербайджане", - сказал Новрузов.

По словам главы ведомства, также план предусматривает принятие комплексных мер по укреплению доверия к аудиту, обеспечению беспрерывной функциональности Единой электронной базы по аудиту, "личного кабинета" аудиторов и других ресурсов, обеспечивающих доступность и анализ информации и позволяющих принять меры по организации и регулированию аудита, противодействию недобросовестной конкуренции в этой сфере.

"В Азербайджане в последние годы уделяется особое внимание применению международных стандартов в сфере учета, отчетности и аудита для повышения прозрачности в экономике. Палата аудиторов ежегодно принимает в связи с этим необходимые меры", - сказал Новрузов.

Он отметил, что Палата аудиторов Азербайджана на 100 процентов выполнила тематический план на 2020 год.

"Палата аудиторов в 2020 году реализовала комплексные мероприятия по регулированию и организации аудита, применению международных стандартов в этой сфере, обеспечению прозрачности и соблюдению этических норм. В результате принятых решений проведены мероприятия по контролю качества, агитации и пропаганде аудита, в частности, разработаны предложения по усовершенствованию законодательства, созданы методические материалы, организованы курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, усовершенствована работа сайта палаты, создана система «личных кабинетов», решены кадровые вопросы", - сказал Новрузов.

Он также сообщил, что Палата аудиторов в 2020 году выдала 22 лицензии на деятельность в сфере аудита местным профильным организациям.

По его словам, некоторые местные структуры, действующие в этой сфере, входят в сеть международных аудиторских организаций или являются членами профессиональной ассоциации.

Отметим, что Палата аудиторов Азербайджана является независимым органом финансового контроля.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

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