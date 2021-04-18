ГНС Азербайджана внедряет инновации в систему обработки базы данных налоговой службы

БАКУ /Trend/ - Одной из основных задач, стоящих перед Советом по цифровой трансформации Государственной налоговой службы Азербайджана (ГНС), является координация работ по обновлению автоматизированной налоговой информационной системы, известной под брендом AVIS, в соответствии с современными и даже будущими требованиями.

Об этом сказал Trend председатель Совета по цифровой трансформации, советник начальника ГНС Сархан Гашимов.

По его словам, работы по выполнению этих задач уже начались: "В настоящее время Советом принимаются соответствующие меры для определения приоритетов и обеспечения координации между различными заинтересованными сторонами",– сказал Гашимов.

"Одной из основных целей цифровой трансформации в Государственной налоговой службе является достижение принятия гибких решений путем построения более эффективной и быстрой системы обработки имеющейся базы данных", – уточнил председатель

Гашимов сообщил, что здесь речь идет не только о более быстрой реализации процесса выявления налогоплательщиков, уклоняющихся от уплаты налогов: "Реализация этого подхода также должна обеспечить высокий уровень обслуживания налогоплательщиков".

Отметим, что основной целью Совета является трансформация существующего и достаточно успешно функционирующего электронного налогового администрирования в цифровое Налоговое управление.

С этой целью по инициативе и под непосредственным контролем руководства Министерства экономики и Государственной налоговой службы реализуются цифровые проекты по различным направлениям налогового администрирования. Для координации управления этими проектами и эффективного использования имеющихся ресурсов приказом начальника ГНС в январе 2021 года было создан Совет по цифровой трансформации.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

Twitter: @Fidan_Babaeva