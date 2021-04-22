Грузия и Турция создают объединенный комитет в аграрной сфере
БАКУ /Trend/ - На основе соглашения о свободной торговле между Турцией и Грузией создается объединенный комитет в аграрной сфере, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Resmi Gazete.
Деятельность комитета предусматривает гармонизацию и кодирование видов сельскохозяйственной продукции.
Отметим, что данное соглашение между двумя странами было подписано 28 октября 2016 года.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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