БАКУ /Trend/ - В Азербайджане рассматриваются возможности использования альтернативной энергетики в сельском хозяйстве.

Как сообщает Trend со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, при организации Центра аграрной науки и инноваций Азербайджана для фермеров и предпринимателей была проведена презентация в онлайн-формате о применении инновационных систем в сельском хозяйстве.

Согласно информации, в презентации рассказывалось об «умной» теплице, применении беспилотных летательных аппаратов в сельском хозяйстве, использовании автоматических систем орошения, технике с дистанционным управлением и других инновациях.

Выступивший на мероприятии руководитель Центра аграрной науки и инноваций Акпер Аббасов рассказал о реализуемых проектах, связанных с применением инновационных методов и современных технологий в аграрной сфере.

«Затем фермерам были продемонстрированы новые системы очистки воды, используемые при орошении посевных площадей. Новые системы водоподготовки позволяют изменять химические и физические свойства коллекторно-дренажных вод и превращать их в пригодную для хозяйства оросительную воду, что, в свою очередь, способствует улучшению поливного водоснабжения сельскохозяйственных угодий», – сказали в министерства.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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