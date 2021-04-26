В Азербайджане налаживаются отношения между производителями мебели и госорганами

БАКУ /Trend/ - Государственная налоговая служба при Министерстве экономики Азербайджана продолжает интенсивно проводить встречи с бизнес-ассоциациями с целью гибкого изучения трудностей, с которыми сталкиваются предприниматели в сферах экономики, их устранения путем изменения законодательства и совершенствования администрирования.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, очередная такая встреча состоялась в онлайн-формате с участием представителей Ассоциации производителей мебели Азербайджана и соответствующих структур Государственной налоговой службы. На встрече с участием сотрудников Главного управления налоговой политики были обсуждены текущие проблемы по производству и экспорту мебели, их решение и предложения по развитию отрасли.

«До сведения участников было доведено, что, поскольку инвестиционная направленность законодательства является одним из основных приоритетов экономической политики государства, господдержка промышленности будет продолжена и в последующие периоды», – отмечается в информации .

«Вопросы, поднятые в связи с налоговым законодательством, а также регулирование отношений, которые могут возникнуть с соответствующими государственными органами в связи с производственными, экспортными и другими операциями в этой области, будут оставаться в центре внимания», – сообщили в ведомстве.

(Автор: Фидан Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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