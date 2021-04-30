Австрия назвала последние данные товарооборота с Туркменистаном

БАКУ /Trend/ - Общий товарооборот между Австрией и Туркменистаном в январе 2021 года составил 300 тысяч евро, сообщили Trend в Федеральном министерстве по цифровым и экономическим вопросам Австрии.

"Наиболее важными экспортными товарами являются различные виды оборудования, лекарственные и фармацевтические средства", – отметили в министерстве, добавив, что в 2020 году востребованными видами экспортной продукции были: лекарственные и фармацевтические средства, рабочее оборудование, пищевые продукты, парфюмерия, моющие и чистящие средства и др.

Между тем, в 2020 году к основным видам импортных товаров из Туркменистана относились: оборудование связи, овощи и фрукты, транспортные средства, одежда и аксессуары.

"Австрийские компании по-прежнему заинтересованы в сотрудничестве в области энергетики Туркменистана, включая возобновляемые источники энергии, а также в сфере экологических технологий (управление водными ресурсами и отходами), медицинских технологий и фармацевтики, сельского хозяйства, пищевой промышленности, инфраструктуры и цифровизации", – говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщили Trend в Министерстве европейских и международных дел Австрии, страна заинтересована в дальнейшем развитии экономического сотрудничества с Туркменистаном.

"За последние несколько лет было выдвинуто много инициатив для развития сотрудничества между странами. Есть, например, регулярные миссии австрийских компаний в Туркменистан, которые организуются Австрийской торговой палатой. Также регулярно проводятся заседания двусторонней межправительственной экономической комиссии", – отметили в министерстве.

Напомним, что ранее сообщалось о возможностях сотрудничества Туркменистана с Австрией в создании совместных инновационных производств в туркменских экономических зонах, а также строительстве заводов по производству минеральных удобрений.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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