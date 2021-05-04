Большая часть поддержки ЕС сельскому хозяйству Грузии осуществляется в рамках программы ENPARD

Большая часть поддержки Евросоюза сельскому хозяйству, которое имеет важное значение для экономики Грузии, осуществляется в рамках программы ENPARD.

Об этом Trend сообщили в представительстве ЕС в Грузии.

"Почти половина населения страны зависит от сельского хозяйства как источника средств к существованию, а другая половина – в связи с обеспечением своей продовольственной безопасности. Это значение еще более усугубилось пандемией COVID-19. Большая часть поддержки ЕС сельскому хозяйству в Грузии осуществляется в рамках Программы европейского соседства для сельского хозяйства и развития сельских районов (ENPARD). Эта программа имеет две взаимодополняющие области – сельское хозяйство и развитие сельских районов", – сказали в представительстве ЕС.

Согласно источнику, Евросоюз работает вместе с ФАО и Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии и оказывает поддержку в рамках программы ENPARD для улучшения государственных служб распространения знаний и повышения производительности хозяйств по всей стране за счет внедрения современных, экологически устойчивых и чистых технологий.

"Новые технологии внедряются среди фермеров через сеть демонстрационных участков и более эффективные методы распространения знаний. Благодаря поддержке ЕС и ФАО фермеры-бенефициары собирают до 40 процентов больше урожая лучшего качества при снижении затрат на 30 процентов", – сообщил источник.

С 2019 года в рамках программы ENPARD Евросоюз в партнерстве с ФАО и Министерством охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии осуществил следующие программы:

• Создано 40 демонстрационных участков по всей стране, чтобы показать фермерам преимущества современного земледелия;

• Обучено более 700 фермеров и специалистов и внедрены новые методы ведения сельского хозяйства, такие как нулевая и минимальная обработка почвы, мульчирование, капельное орошение, климатически оптимизированное сельское хозяйство, интегрированная борьба с вредителями, грядки, новые культуры.

• Создана программа стажировок по агрономии, обучено и принято на работу более 10 молодых агрономов;

• Утверждены гранты фермерам на приобретение техники для оказания помощи при COVID-19, а также ирригационной и сельскохозяйственной техники. В период с марта по декабрь 2020 года в рамках программы было предоставлено 132 совместных гранта на общую сумму до 8,5 миллиона лари грузинским фермерам, предпринимателям, малому и среднему бизнесу в сельской местности.

Отмечается, что пандемия COVID-19 не остановила учебный процесс, поскольку специалисты ФАО продолжают оказывать поддержку грузинским фермерам в соответствии с постановлениями правительства о публичных собраниях. В 22 муниципалитетах Грузии фермеры получили комплекты для капельного орошения, сельскохозяйственное оборудование и технику.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)