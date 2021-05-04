В Азербайджане зарегистрировано свыше 100 производителей и переработчиков рыбной продукции
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Комиссия по расследованию военных преступлений в Карабахе даст политико-правовую оценку армянской агрессии
"Тысячу и одну ночь" выдающегося азербайджанца покажут на Международном фестивале имени Рудольфа Нуриева
Состоялась очередная видеоконференция делегаций железнодорожных администраций Узбекистана, Туркменистана и Иран
Развитие транспортной информационной системы Азербайджана приведет к свободному перемещению товаров в рамках CAREC - министр
Азербайджан смог добиться деоккупации своих земель и обеспечить стабильность на освобожденных территориях – турецкий министр
Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями обязательно должны вакцинироваться от COVID-19 – минздрав Азербайджана
Важнейшая миссия после Победы: обеспечить полное возвращение в Карабах его истинных хозяев - видеопроект
ООН рассмотрит вопрос оказания помощи пострадавшим в результате конфликта на границе Кыргызстана и Таджикистана