Визит премьера Грузии в Азербайджан придаст новый импульс двусторонним отношениям - посол

БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан придаст новый импульс отношениям двух стран, заявил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Баку Зураб Патарадзе.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

По его словам, в рамках визита будут обсуждены различные вопросы, в том числе торгово-экономические и культурно-гуманитарные.

«Сегодня состоится очень важный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. В рамках визита будет обсужден весь комплекс вопросов как в политической сфере, так и в рамках торгово-экономического и культурно-гуманитарного направлений. Уверен, что этот визит придаст новый импульс отношениям между двумя странами. При этом будут обсуждаться вопросы, связанные с проведением заседания торгово-экономической комиссии, другие мероприятия, бизнес-форумы для продвижения и укрепления экономических отношений между нашими странами», - сказал Патарадзе.

По словам дипломата, в ближайшее время состоится заседание грузино-азербайджанской торгово-экономической комиссии. Конкретная дата заседания станет известна в ходе визита.

«Уверен, что эта комиссия поможет увеличить товарооборот между Грузией и Азербайджаном, привлечь новые инвестиции, реализовать различные совместные проекты, будет способствовать углублению двусторонних отношений», - сказал Патарадзе.

Отметим, что пятого мая состоится официальный визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Азербайджан. В ходе поездки его будет сопровождать глава МИД Давид Залкалиани.

Дипломатические отношения между Грузией и Азербайджаном были установлены 18 ноября 1992 года. Две страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)