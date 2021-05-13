В Грузии наблюдается рост индекса цен на жилую недвижимость
БАКУ / Trend / - В первом квартале 2021 года индекс цен на жилую недвижимость (RPPI) в Грузии увеличился на 2 процента по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой прирост составил 13,6 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).
RPPI охватывает рынок новой жилой недвижимости в Тбилиси, как сегменты квартир, так и особняки.
По сравнению с 2020 годом среднее изменение индекса составило 9,4 процента.
В январе-марте 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом рост цен зафиксирован и в сегменте квартир (1,8 процента), и на особняки (2,6 процента).
По сравнению с первым кварталом 2020 года заметно выросли цены на особняки (18,3 процента), что касается квартир, то стоимость их возросла на 12 процентов.
Между тем, Геостат начал публикацию нового индикатора – Индекса цен на жилую недвижимость, основными пользователями которого станут Национальный банк Грузии и частные разработчики. Этот показатель поможет развитию рынка недвижимости и оценке возможных рисков в этом секторе.
(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)