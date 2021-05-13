Экономика Грузии выросла в марте 2021 года

БАКУ /Trend/ - Экономика Грузии в марте 2021 года выросла на четыре процента в годовом исчислении, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление Грузии.

При этом в январе - марте ВВП Грузии сократился на 4,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В марте рост был зафиксирован в таких отраслях грузинской экономики, как финансовая и страховая деятельность, торговля, производство, операции с недвижимостью, снабжение электроэнергией, газом и паром, транспортировка и хранение, информация и коммуникации.

При этом снижение было зарегистрировано в таких сферах, как строительство, добыча полезных ископаемых, развлечения и отдых.

По прогнозам Азиатского банка развития, в 2021 году экономика Грузии вырастет на 3,5 процента после постепенной отмены ограничений в связи с пандемией COVID-19 и восстановления внутреннего спроса.

При этом Всемирный банк ожидает, что экономика Грузии вырастет на четыре процента в нынешнем году.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Константин Шапиро)