Amazon до конца года создаст дополнительно 10 тыс. рабочих мест в Великобритании

Корпорация Amazon увеличит штат своих сотрудников на 10 тыс. человек до конца года в Великобритании в связи с расширением рынка электронной коммерции. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в пятницу сообщила газета The Independent.

Amazon планирует открыть еще один распределительный центр и четыре новых склада на территории Соединенного Королевства. Таким образом численность сотрудников компании в этой стране увеличится до 55 тыс.