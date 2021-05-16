В Азербайджане в рамках развития металлургической промышленности сооружаются 4 крупных завода
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Бакинская высшая школа нефти организовала вебинар на тему «Женщины в инженерии: вызовы и возможности» (ФОТО)
Агидa Манизаде – азербайджанская "царица всех наук" в США: эксклюзивное интервью с членом Клуба миллионеров (ФОТО)
Азербайджан продемонстрировал высокие темпы роста в развитии мобильной инфраструктуры - Ассоциация GSMA
Президент Ильхам Алиев: Большая часть Албанских церквей находится в разрушенном или в полуразрушенном состоянии. Поэтому мы восстановим и их
Потомок Панах Али хана, основателя Карабахского ханства: Во время исполнения "Баяты Шираз" над Джыдыр дюзю парил орел (ВИДЕО, ФОТО)