В этот раз продукция компании GAZELLİ GROUP была изготовлена детьми (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый производитель натуральной косметики в Азербайджане компания Gazelli Group, 1 июня - в Международный День Защиты Детей смогла создать не только праздничное настроение, а пусть и на день, подарила детям возможность «побыть взрослыми».

В этом году компания Gazelli Group подошла к детскому празднику с научной точки зрения. Так, известные дети - блогеры нашей страны приняли участие в экскурсии на завод компании и в процессе разработки продукции. В рамках проекта «Ну и что, что я ребенок...» дети ознакомились с производственным процессом фабрики, деятельностью исследовательской лаборатории и сняли видео для своих аккаунтов в социальных сетях. Сотрудники лаборатории Gazelli Group продемонстрировали детям - блогерам серию интересных экспериментов и на их примерах объяснили законы химии. В то же время, учитывая угрозу пандемии COVID 19 в нашей стране, детям было рассказано о правилах гигиены, важности их соблюдения и подарены жидкое антибактериальное мыло + H20 и антисептики бренда SANITARI производства Gazelli Group. У ребят, с интересом наблюдавших за процессом, появилась возможность самим, своими руками сделать жидкое мыло. Дети - блогеры, создающие эксклюзивную продукцию на свой вкус, почувствовали себя настоящими исследователями. Одним из ярких событий праздника стало то, что блогерам был подарен шампунь и гель для душа BALAM - нового бренда, созданного Gazelli Group специально для детей. Маленькие гости Gazelli Group первыми испробуют эту продукцию, которая уже в ближайшие дни появится на полках ведущих сетей супермаркетов. По окончанию официальной части мероприятия, детям было дано время для монтажа съемок, сделанных во время незабываемого дня. А подготовленные ими репортажи были представлены жюри, состоящего из сотрудников Gazelli Group. На основе закрытого голосования был выбран лучший репортаж, а победителю вручен подарок, мечта каждого юного блогера – специализированный штатив с лампой. Мероприятие, продолжившееся развлекательной программой, завершилось вручением всем детям - блогерам специальных подарков от Gazelli Group.

Отметим, что сегодня, 1 июня, на заводе Gazelli Group так же было организовано развлекательно-познавательное мероприятие и для детей сотрудников компании. Со стороны научно - исследовательской лаборатории Gazelli Group детям были продемонстрированы интересные эксперименты. Для них были организованы познавательные розыгрыши, конкурсы, рисунки мелками на асфальте, танцы и многое другое… В конце мероприятия каждый ребенок покинул фабрику с интересными подарками и в прекрасном праздничном настроении. Gazelli Group, как и во все знаменательные даты, и в этот раз сумела порадовать маленьких граждан нашего Азербайджана.