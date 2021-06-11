Агентство по развитию МСБ Азербайджана организует онлайн-встречи для предпринимателей

БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организует онлайн-встречи с участием представителей госструктур для предпринимателей, работающих в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, пчеловодства и производства меда, общепита и туризма, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.

Информацию о встречах можно получить по ссылке https://smb.gov.az/az/events?slug=tedbir

На них будут обсуждаться беспокоящие предпринимателей вопросы, изучаться предложения и потребности по сферам, даваться ответы на интересующие бизнес вопросы.

(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)