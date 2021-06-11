Агентство по развитию МСБ Азербайджана организует онлайн-встречи для предпринимателей
БАКУ /Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана организует онлайн-встречи с участием представителей госструктур для предпринимателей, работающих в сферах сельского хозяйства, легкой промышленности, пчеловодства и производства меда, общепита и туризма, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на агентство.
Информацию о встречах можно получить по ссылке https://smb.gov.az/az/events?slug=tedbir
На них будут обсуждаться беспокоящие предпринимателей вопросы, изучаться предложения и потребности по сферам, даваться ответы на интересующие бизнес вопросы.
(Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
Лента новостей
Приговор гражданину Ливана, обвиняемому в террористической деятельности против Азербайджана, будет объявлен 14 июня (ФОТО)
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Архиепископ Бакинский и Азербайджанский, Высокопреосвященный Александр был искренним, добрым, душевно щедрым человеком (ФОТО)
Дорожная полиция Азербайджана предупреждает о необходимости ношения защитных масок в общественном транспорте
В Азербайджане добыча с нефтяного месторождения «Бинагади» в 2020 году приблизилась к 1 млн баррелей
Туркменистан и ЮНОПС – новые ориентиры сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ФОТО)
Мы хотим провести конкурс так, чтобы работа журналистов была оценена по достоинству – руководитель отдела Агентства развития медиа Азербайджана (ИНТЕРВЬЮ)
В Азербайджане завершено следствие по уголовному делу в отношении еще 26 членов армянских вооруженных формирований
Армянские террористы совершили бесчисленные преступления против других народов - азербайджанский депутат