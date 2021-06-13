Великобритания с начала года многократно увеличила импорт азербайджанской продукции

БАКУ /Trend/ - В январе – апреле 2021 года экспорт из Азербайджана в Великобританию в суммарном выражении превысил 87,2 миллиона долларов, что демонстрирует значительный рост (в 12 раз) относительно того же периода 2020 года.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистический бюллетень Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана.

Долевое участие Великобритании в общем экспорте Азербайджана достигло 1,37 процента против показателя в 0,11 процента за первые четыре месяца 2020 года.

Наряду с этим, к концу апреля 2021 года импорт британской продукции в Азербайджан составил 95,7 миллиона долларов, а долевое участие Великобритании в общем импорте Азербайджана за год увеличилось на 0,47 процентных пункта, достигнув 2,71 процента от совокупного объема.

Объем внешнеторговых операций между двумя странами по итогам первых четырех месяцев 2021 года приблизился к 183 миллионам долларов, при этом сальдо торгового баланса Азербайджана с Великобританией за отчетный период осталось отрицательным и оценивается в 8,495 миллиона долларов.

В целом внешнеторговый оборот Азербайджана за январь – апрель 2021 года составил почти 9,9 миллиарда долларов США. Из них на экспорт пришлось 6,36 миллиарда долларов (64,33 процента), а на импорт – 3,53 миллиарда долларов США (35,67 процента).

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Надир Насиров)

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