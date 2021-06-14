В Грузии наблюдается рост индекса цен на жилую недвижимость

БАКУ / Trend / - В первом квартале 2021 года индекс цен на жилую недвижимость (RPPI) в Грузии увеличился на 2 процента по сравнению с предыдущим кварталом, а годовой прирост составил 13,6 процента, сообщает Trend со ссылкой на Национальное статистическое управление (Геостат).

RPPI охватывает рынок новой жилой недвижимости в Тбилиси, как сегменты квартир, так и особняки.

По сравнению с 2020 годом среднее изменение индекса составило 9,4 процента.

В январе-марте 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом рост цен зафиксирован и в сегменте квартир (1,8 процента), и на особняки (2,6 процента).

По сравнению с первым кварталом 2020 года заметно выросли цены на особняки (18,3 процента), что касается квартир, то стоимость их возросла на 12 процентов.

Между тем, Геостат начал публикацию нового индикатора – Индекса цен на жилую недвижимость, основными пользователями которого станут Национальный банк Грузии и частные разработчики. Этот показатель поможет развитию рынка недвижимости и оценке возможных рисков в этом секторе.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Надир Насиров)