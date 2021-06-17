Российский «Нэфис Косметикс» намерен увеличить объём поставок в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Российский производитель бытовой химии "Нэфис Косметикс" намерен увеличить объём поставок в Туркменистан, сообщили Trend в компании.

"Положительная динамика, возросший спрос и проработка альтернативных способов логистики добавляют нам уверенности, чтобы значительно нарастить объём отгрузок в Туркменистан", – сказали в компании.

"В дальнейшем мы будем стремиться больше применять эффективные способы доставки, каким является водное паромное сообщение по Волге и Каспийскому морю", – говорится в сообщении.

Согласно информации, оптимизация затрат на логистические цепочки поможет компании сохранить доступные цены на продукцию, увеличить потребление и, как результат, достигнуть увеличения продаж до 2 тыс. тонн ежегодно.

Как ранее сообщали в компании, "Нэфис Косметикс" планирует расширить торговые связи с Туркменистаном и увеличить ассортимент продукции на этом рынке.

"Только за 6 месяцев 2020 года мы отгрузили больше 500 тонн продукции в Туркменистан", – отметили в компании.

Среди доставленной продукции стиральные порошки и средства для мытья посуды под брендом BiMax и Sorti.

"Также мы познакомили туркменскую аудиторию с нашим новым антибактериальным брендом BiAsept", – добавили в компании.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Надир Насиров)

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