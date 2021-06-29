Ожидается визит президента Казахстана в Туркменистан
БАКУ /Trend/ - Ожидается визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.
Приглашение посетить Туркменистан было озвучено президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе телефонного разговора глав двух стран.
По данным пресс-службы, в рамках визита ожидается подписание ряда важных соглашений.
Также президент Казахстана выразил готовность принять участие в VI Каспийском саммите в Ашхабаде, намеченном на осень нынешнего года.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Гурбангулы Бердымухамедова организовать очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.
В ходе телефонного разговора президенты обменялись мнениями о дальнейших мерах по активизации регионального сотрудничества, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.
(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)
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