Ожидается визит президента Казахстана в Туркменистан

БАКУ /Trend/ - Ожидается визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркменистан, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы Казахстана.

Приглашение посетить Туркменистан было озвучено президентом Гурбангулы Бердымухамедовым в ходе телефонного разговора глав двух стран.

По данным пресс-службы, в рамках визита ожидается подписание ряда важных соглашений.

Также президент Казахстана выразил готовность принять участие в VI Каспийском саммите в Ашхабаде, намеченном на осень нынешнего года.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поддержал инициативу Гурбангулы Бердымухамедова организовать очередную Консультативную встречу глав государств Центральной Азии в Туркменистане.

В ходе телефонного разговора президенты обменялись мнениями о дальнейших мерах по активизации регионального сотрудничества, обеспечению стабильности и безопасности в Центральной Азии.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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